Cochamanidis: “El Concejo debe trabajar por Santa Cruz, no por partidos”

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se refirió al conflicto político que sacude al Concejo Municipal, marcando la posición de vigilancia activa, sin tomar partido por ninguna de las bancadas en disputa.

Cochamanidis subrayó que el Comité es y seguirá siendo defensor de la autonomía municipal y de la institucionalidad democrática, y recalcó que debe primar la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como el respeto a las leyes por encima de intereses partidarios.

“Nuestro municipio tiene un Ejecutivo y un Legislativo donde debe primar la separación de poderes y el sometimiento a las leyes, no a los partidos”, afirmó.

Como parte de un esfuerzo por buscar una salida, Cochamanidis informó que ya se reunieron con la bancada de Comunidad Autonómica y que este martes convocarán a los concejales de UCS: Gabriela Garzón, Andrea Negrete, Denny Guzmán y Miguel Fernández, con el objetivo de escuchar sus posiciones y facilitar una solución al conflicto que, según Cochamanidis, está perjudicando a toda la población cruceña.

Además, reiteró que existen acciones legales en curso que deben ser resueltas por la justicia y que, una vez haya una decisión judicial, será esta la que determine qué directiva debe asumir el control del Concejo Municipal.

“Si hasta mañana no se logra una salida por la vía de la conciliación, será la justicia quien defina la situación del Concejo”, sostuvo.

El líder cívico también se dirigió a los 11 concejales titulares y suplentes, recordándoles que fueron elegidos para trabajar por el bienestar del municipio y no para servir a partidos políticos o someterse al Ejecutivo municipal.

“Aquí lo que debe primar desde el órgano legislativo es el bienestar del pueblo cruceño. Está en sus manos y tienen la obligación de hacerlo”, enfatizó.

Finalmente, anunció que el Comité asistirá a la sesión del Concejo Municipal programada para este martes y que diversas instituciones se sumarán como observadoras, dado que la actual crisis institucional afecta no solo a los cruceños, sino a todos los bolivianos que viven en el municipio.

“Nuestra función es buscar una solución. Somos respetuosos de la autonomía, pero si debemos darle una mano al legislativo para que se pongan de acuerdo, lo vamos a hacer”, aseguró.

