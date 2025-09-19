Justicia falla a favor de la Fiscalía; sin embargo no podrá construir en el terreno, según el Comité

Este viernes el tribunal ratificó que los predios quemados en Santa Cruz el 2022 son de propiedad de la Fiscalía. Según la disposición, se reconoce el derecho propietario de la Fiscalía, sin embargo, aclara que el cambio del uso de suelo es tuición del Concejo Municipal. El Fiscal general del Estado, Roger Mariaca indicó que iniciarán los trámites para la otorgación de los planos correspondientes, sin embargo, desde el Comité Pro Santa Cruz aclaran que no se podrá construir el nuevo edificio dado que no se puede cambiar el uso de suelo.

La decisión fue emitida por el pleno de la Sala Constitucional Segunda, presidida por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Aldo Quezada Cerruti, en el marco de una acción de amparo constitucional presentada por la Fiscalía.

“Cumpliendo la ley y acatando la disposición de la Sala Constitucional, vamos a iniciar de inmediato los trámites administrativos para que se otorguen los planos y se concrete la construcción del nuevo edificio”, declaró Mariaca.

La obra contará con una inversión superior a los 30 millones de bolivianos, según precisó la Oficina de Prensa de la Fiscalía General del Estado, y está destinada a fortalecer los servicios del Ministerio Público en beneficio de la población cruceña.

El fallo también anula una ley municipal que afectaba la ejecución del proyecto institucional, en un predio cuya propiedad no estaba en disputa pero sí su uso y destino.

“La tutela nos permite continuar con el proceso de reconstrucción. Ahora corresponde que las autoridades municipales cumplan con la resolución judicial”, agregó Mariaca.

Durante la sesión judicial se registraron tensiones y empujones entre personas allegadas a ambos sectores, en el segundo piso del Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Comité Cívico sostiene que no se puede construir

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, reaccionó al fallo señalando que, si bien se reconoce el derecho propietario de la Fiscalía, la resolución no habilita automáticamente la construcción.

“La Sala fue clara: no se puede construir ni cambiar el uso de suelo sin autorización del Concejo Municipal. Propondremos a la Fiscalía otros predios más amplios”, indicó.

El proyecto alternativo de plaza cívica en el lugar había sido respaldado por el Comité y el Concejo Municipal.

Antecedentes

El edificio de la exFiscalía Departamental fue incendiado en 2022, durante las protestas tras la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho. Desde entonces, los terrenos fueron objeto de una disputa política y legal entre la Fiscalía y autoridades locales.

