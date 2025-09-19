Incidentes y tensión en audiencia por terrenos de la exFiscalía en Santa Cruz

Una audiencia clave para definir el futuro de los predios de la ex-Fiscalía Departamental en Santa Cruz se vio empañada por gritos y empujones entre las partes involucradas. Los altercados ocurrieron en el piso 2 del Palacio de Justicia, previo al inicio de la sesión, donde la tensión era palpable por la disputa del terreno que antes albergaba la infraestructura de la Fiscalía, la cual fue quemada durante las protestas de 2022.

Disputa por el destino del terreno

La audiencia de amparo constitucional busca resolver el destino de los predios ubicados cerca del Cristo Redentor y el segundo anillo de la avenida Monseñor Rivero. Se analizan dos proyectos principales: la construcción de un nuevo edificio para el Ministerio Público; y la habilitación de una plaza pública.

La situación generó enfrentamientos verbales entre los asistentes, que incluyeron a vecinos que se dieron cita para apoyar la construcción del nuevo edificio de la Fiscalía, cuyo proyecto, según ellos, debió haber comenzado hace dos meses. Los pocos efectivos policiales presentes tuvieron que intervenir para calmar los ánimos, antes de que se lograra instalar la audiencia.

Resguardo policial y expectativas

Tras los incidentes iniciales, se reforzó la seguridad con funcionarios de la Fiscalía y más efectivos policiales para garantizar el resguardo del lugar. Se espera que la resolución del amparo constitucional defina hoy mismo el futuro de estos terrenos, un resultado que es aguardado con gran expectación por el Comité Cívico y la ciudadanía. Hasta el cierre de esta nota, la audiencia continuaba en desarrollo.

