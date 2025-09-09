Alarma en colegio de Santa Cruz por hallazgo de marihuana en mochilas de estudiantes

Una madre de familia denunció la presencia de marihuana en un colegio de la ciudad, desatando la preocupación entre los padres. El hallazgo se produjo durante la revisión de mochilas de estudiantes de entre 14 y 15 años, tras la pérdida de un teléfono celular.

La madre, que pidió mantener su identidad en reserva, afirmó que se trataría de una red de venta de drogas dentro del establecimiento. “Se pudo encontrar una bolsita de marihuana y percatamos que existe una red de drogas en el colegio”, declaró la denunciante.

Ante la gravedad de la situación, los padres de familia han convocado a una asamblea general para este martes. El objetivo es analizar y definir medidas urgentes que eviten la distribución y el consumo de sustancias ilícitas entre los alumnos.

“Es una gran preocupación que tenemos los padres. Siguen viniendo a clases y los demás corren el peligro de consumir la misma droga”, explicó la madre.

Los padres de familia están exigiendo que se implementen brigadas y revisiones constantes de las mochilas para prevenir el ingreso de drogas al colegio.

