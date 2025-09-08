Erradican 18 toneladas de marihuana en San Isidro, Yapacaní

En un operativo realizado en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) reportó el hallazgo de 18 toneladas de marihuana en estado natural, escondidas en la comunidad San Isidro.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), unidad dependiente de la Felcn, como parte de sus acciones estratégicas para combatir el tráfico de sustancias controladas.

“El trabajo de nuestros efectivos policiales refleja el compromiso y la eficacia en la lucha contra el narcotráfico”, destacó la Felcn en un comunicado oficial.

Las autoridades informaron que la marihuana fue erradicada y destruida.

Fuente: ABI.

