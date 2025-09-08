TEMAS DE HOY:
Violencia en Pando cadáver Asesinato de Mujeres

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Encuentran cuerpo calcinado de un hombre en propiedad agrícola de Yapacaní

Según informaron sus familiares, la víctima ingresó a la propiedad el viernes y no regresó a su domicilio, lo que motivó su búsqueda.

Charles Muñoz Flores

08/09/2025 17:29

Hallan cuerpo calcinado de un hombre en predio agrícola de Yapacaní. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El cuerpo sin vida y totalmente calcinado de un hombre fue hallado este lunes en una propiedad agrícola ubicada en el kilómetro 10 de la Faja Norte de Yapacaní. La víctima fue identificada como Marcelo Sejas, de 42 años.

Según relataron sus familiares, Sejas había ingresado a su terreno como lo hacía habitualmente, pero no regresó a su domicilio, lo que generó preocupación entre sus allegados.

Al no tener noticias de él, los familiares organizaron una búsqueda por cuenta propia. Al llegar al predio, observaron señales de fuego reciente y, en medio de la vegetación, hallaron el cuerpo calcinado.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Montero se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones, según confirmó comandante de la provincia Ichilo, Efraín Gutiérrez.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD