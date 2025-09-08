¡Terrible! Encuentran cuerpo calcinado de un hombre en propiedad agrícola de Yapacaní

El cuerpo sin vida y totalmente calcinado de un hombre fue hallado este lunes en una propiedad agrícola ubicada en el kilómetro 10 de la Faja Norte de Yapacaní. La víctima fue identificada como Marcelo Sejas, de 42 años.

Según relataron sus familiares, Sejas había ingresado a su terreno como lo hacía habitualmente, pero no regresó a su domicilio, lo que generó preocupación entre sus allegados.

Al no tener noticias de él, los familiares organizaron una búsqueda por cuenta propia. Al llegar al predio, observaron señales de fuego reciente y, en medio de la vegetación, hallaron el cuerpo calcinado.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Montero se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones, según confirmó comandante de la provincia Ichilo, Efraín Gutiérrez.

