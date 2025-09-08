Ivirgarzama: hallan cadáver de adulto mayor desaparecido desde enero

Efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Ivirgarzama, Cochabamba, informaron que recepcionaron una denuncia de una mujer de nombre Agustina Arias Rojas, el pasado mes de enero de 2025, quien denunció la desaparición de su padre.

Tras meses de su desaparición el cuerpo del adulto mayor sin vida fue hallado el pasado 5 de septiembre en la zona de Valle de Sacta dentro de un curichi.

El cuerpo del adulto mayor, se encontraba en estado de descomposición, por lo que efectivos policiales señalaron que no fue posible realizar una valoración física externa del occiso.

Los funcionarios policiales tras el hallazgo informaron a la mujer el hallazgo del cuerpo del adulto mayor, y lo trasladaron a la morgue judicial para la correspondiente autopsia de ley.

Los familiares de Agustina Arias Rojas quien denunció la desaparición del adulto mayor, llegaron a la morgue logrando identificar el cuerpo y confirmaron que se trata del señor Román Arias Castellón de 95 años de edad, quien fue identificado gracias a la vestimenta que llevaba.

Asimismo, señalaron que por el momento no se logró identificar las causas del deceso.

