Este lunes el joven agredido a machetazos en el aniversario de la zona 8 de Setiembre en Santa Cruz llegó a dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), para proseguir con las acciones legales tras las agresiones violentas que recibió por barras bravas que causaron desmanes en la zona.

“Los niños estaba jugando afuera y fui a meterlos, una tropa de personas vino peleándose con machetes, les pedimos que se retiren y nos empezaron a insultar, uno de ellos agarrar un machete y me golpeó en la costilla, luego me dio en el cuello y puse mi brazo izquierdo, por eso me provocaron una herida en el hombro”, relató el joven agredido con un machete.

Según la víctima los sujetos agresores lo amenazaron con volver al lugar y que quitarían la vida a él y a sus hijos, posteriormente huyeron.

“Se fueron, pero dijeron que iban a volver a matarme a mí y a mis hijos, se subieron a una moto y se fueron”, afirmó la víctima.

Según señaló dos de los agresores fueron aprehendidos y se busca dar con los otros tres agresores, refiere que vienen constantemente a la zona a causar zozobra, portando machetes y hacen daño a otras personas.

