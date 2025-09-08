Trabajadores de salud levantan bloqueo en Santa Rita

Tras una jornada de protesta, los trabajadores del hospital municipal de Santa Rita levantaron el bloqueo que mantenían en el puente de la localidad. La medida de presión, que se inició para exigir el pago de salarios adeudados, concluyó luego de que los manifestantes alcanzaran un acuerdo con las autoridades.

Los empleados del sector salud, visiblemente afectados por la falta de pago, decidieron tomar el puente de Santa Rita para hacer visible su demanda. La acción, que generó interrupción del tráfico y decenas de vehículos varados en la carretera, fue una respuesta a los sueldos que no habían sido cancelados.

Al finalizar el bloqueo, los representantes del sector informaron que se lograron compromisos para resolver la situación de los pagos pendientes en los próximos días.

