¡Terrible! Mujer muere atropellada por un vehículo al cruzar la calle en El Alto

La Policía procedió a la aprehensión de un conductor que atropelló y quitó la vida a una mujer en la ciudad de El Alto.

“Se procedió a la aprehensión del conductor y el secuestro del vehículo, quien al momento se encuentra en la dirección de tránsito de la ciudad de El Alto”, manifestó el subcomandante de la Policía Departamental de La Paz, coronel Willy Paz.

Según la autoridad policial la mujer estaba cruzando de una acera a la otra cuando el vehículo de transporte público la embistió, pasando el auto por su humanidad.

El minibús de transporte público estaba transitando con dirección a La Paz, y en la zona de Bella Vista atropelló a esta persona quien se descuidó al cruzar la calle.

El conductor fue trasladado a dependencias del Ministerio Público con el fin de establecer si se trata de un delito o un accidente.

“Los familiares de la víctima se opusieron al levantamiento legal del cadáver, y su traslado a la morgue”, afirmó Paz.

