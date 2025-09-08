Un taxista, en un impactante suceso, embistió de forma deliberada a una pareja que viajaba en motocicleta. El hecho, captado por la cámara en el casco de otro motociclista que iba detrás, generó indignación y conmoción en Brasil.

El incidente ocurrió cuando el conductor del taxi aceleró a toda velocidad y colisionó violentamente contra la motocicleta. Tras el impacto, las dos víctimas cayeron al pavimento, sufriendo múltiples heridas. Lejos de detenerse a auxiliarlas, el taxista se dio a la fuga, dejando a la pareja herida en la vía pública.

Las imágenes del hecho se volvieron virales en redes sociales, sirviendo como evidencia clave para la investigación. La policía brasileña calificó el acto como un intento de homicidio y omisión de auxilio, y está utilizando todos los recursos disponibles para identificar y capturar al responsable. Las víctimas, cuyas identidades no han sido reveladas, se encuentran recibiendo atención médica. Se espera que la rápida acción de las autoridades permita que el taxista responda ante la justicia por su brutal e irresponsable accionar.

Mira el video:

