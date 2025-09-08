Rodrigo responde a Tuto y defiende su visión sobre deuda externa

El candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, respondió a las observaciones realizadas por su contrincante Jorge Tuto Quiroga, quien lo acusó de desconocer los datos oficiales sobre la deuda externa boliviana.

“Estimado Tuto Quiroga, nuestros equipos técnicos, al igual que todos los bolivianos, somos plenamente conscientes de nuestras deudas del pasado, tanto económicas como sociales”, expresó Paz en un mensaje en sus redes sociales, en el que además aclaró la utilización del término “gringo” en su discurso.

El postulante del PDC explicó que la expresión, utilizada en su visita a Warisata, “no tiene una connotación negativa, sino que en el campo popular se refiere de manera general a los extranjeros, ya sean norteamericanos, europeos u otros”.

Paz reafirmó que su declaración sobre la deuda responde a una crítica política y no a una cifra técnica puntual, señalando que el país mantiene múltiples obligaciones pendientes: “Bolivia tiene muchas deudas y una de ellas es el derecho a la renovación. Nuestro país busca a alguien que entienda a todos, entienda su léxico y entienda sus necesidades. Para así poder darle soluciones con gobernabilidad”.

Las declaraciones surgieron después de que Tuto Quiroga cuestionara duramente el discurso de Paz en Warisata, donde afirmó que Bolivia “tenía una deuda de 40 mil millones de dólares” y que, de llegar al gobierno, debería negociar con los “gringos”.

Quiroga replicó señalando que la deuda externa oficial asciende a 13.770 millones de dólares, además de recalcar que Bolivia no tiene compromisos financieros con Estados Unidos. “El candidato Paz dijo que la deuda externa era de 40 mil millones de dólares y que iba a ir a hablar con unos gringos… no puede ser. Es un error grave y alarmante en alguien que aspira a la presidencia”, manifestó.

Mire la publicación del candidato Rodrigo Paz:

