Reservas de oro: Durante la Ley 1503 se monetizó un valor de $us 3.528 millones para gasto corriente

En base a datos oficiales e informes de operaciones con reservas de oro del BCB,
revisamos la información sobre las mismas y su comportamiento durante la
aplicación de la ley No 1503 “ley del oro”, teniendo las siguientes consideraciones:
1. Durante la aplicación de la ley 1503, el BCB vendió un total de 47,84 toneladas
de nuestras reservas de oro. Por estas operaciones financieras obtuvo un
monto de $us. 3.528,22 millones, destinados a la compra de carburantes y
pago de servicio de deuda externa principalmente.
2. Así mismo, se puso en garantía, desde mayo 2023 a agosto 2025, un total de
8,40 toneladas de reservas de oro, para obtener una liquidez por $us. 916,22
millones. Esta cifra es aproximada, ya que las 3 toneladas dadas en garantía
en el 1er cuatrimestre 2025 no se evidencia el monto obtenido a favor del BCB.
3. Estas 8,40 toneladas de reservas de oro dadas en garantía (sin
desplazamiento) para esta “especie” de financiamiento externo, igualmente
fueron destinados a lo que denominan “capital de trabajo” (compra de
carburantes y el pago de servicio de deuda externa).
4. De enero a agosto 2025, entre la venta de reservas de oro y la garantía con
estas para liquidez de corto plazo, el BCB logro conseguir $us. 1.778 millones.
Sin embargo, durante el mismo periodo, según datos oficiales, se gasto un total
de $us. 2.332 millones para la importación de carburantes y el pago de servicio
de deuda, lo que indica que la venta y/o garantía con nuestro oro cubrió el 76%
de estas obligaciones.
5. Estas operaciones financieras con nuestras reservas de oro, según el BCB
están amparados en el artículo 16 de la ley N°1670 y parágrafo I del artículo
9 de la ley N° 1503. Sin embargo, en el mismo articulo 16, de la ley No 1670
(ley del BCB) indica que “En caso de la pignoración del oro ésta deberá contar
con aprobación Legislativa”.
No se observa que con la ley de oro se haya mejorado el rendimiento de las RIN
ni de las reservas de oro. Con las cifras oficiales, el BCB ha comprado, refinado
y vendido (o dado en garantía) una parte importante de nuestras reservas de oro,
con la finalidad principal de obtener liquidez para financiar el gasto corriente
estatal, sobre todo la compra de carburantes y el pago de servicio de deuda
externa.
Gracias al extraordinario precio del oro en el mercado internacional, que a la fecha
esta bordeando los $us. 3.600 la onza troy, ha permito que nuestras RIN crezcan
este año, y que el valor de nuestras reservas de mantengan estables, a pesar de
su limitado crecimiento. Actualmente tenemos 24,12 toneladas equivalente a $us.
2.651,8 millones.
A pesar que durante enero a agosto 2025 el BCB ha comprado 9,87 toneladas de
oro fino, apenas nuestras reservas han crecido en 1,62 toneladas. Este dato, más
otros, indican claramente que las operaciones financieras del BCB apuntan a
obtener liquidez con nuestras reservas de oro, antes que fortalecer o incrementar
las mismas, donde la tendencia mundial es que los bancos centrales obtengan
más de este metal precioso para proteger sus economías de shocks externos y la
incertidumbre en los mercados ante las medidas de D. Trump. Claro ejemplo es
China, que, a la fecha, a pesar del precio elevado del oro, no ha parado de
comprarlo. Actualmente llega al 7% de las tenencias mundiales de oro.
Seria clave e importante que el BCB brinde mayor información y de manera
oportuna para saber datos tan importantes. Por ejemplo, de quienes se ha
comprado el oro, en que cantidades, que calidad de oro se ha adquirido del
mercado interno y a que precios. Seguramente, se ha necesitado una cantidad
importante de moneda nacional para comprar 28,5 toneladas de oro fino durante
2 años de esta ley, lo cual podría haber impulsado una mayor emisión monetaria,
que a julio 2025 ha llegado a casi Bs. 95 mil millones.
Así mismo, hay muchas dudas y preguntas sobre las reservas de oro, 8,40
toneladas, que han sido puestas bajo contratos a futuro, coberturadas y
garantizadas sin desplazamiento (como indica el BCB). Seria primordial saber, de
manera pública, con quienes se hizo este tipo de operaciones para obtener
liquidez, bajo que condiciones, si existe algún costo financiero (tasa de interés) y
si lo hay, en que monto o con que características, y otros detalles más. Esto para
evitar susceptibilidades y mayor incertidumbre, ya que existe un temor vigente
por perder dicho oro, si es que no se cumpliesen los acuerdos en plazos y
condiciones entre el BCB y los financiadores internacionales.
Finalmente, sabemos que las RIN y sobre todo las reservas de oro de cualquier
banco central y economía del mundo, son elementales para proteger a sus países
de coyunturas y adversidades tanto internas como externas, además de
mantener la estabilidad y equilibrio macroeconómico del país, sin exagerar son la
columna vertebral de cualquier economía. Ante la necesidad de liquidez, para
solventar obligaciones internas y externas, el BCB se ha visto obligado a vender
nuestro oro, con un costo de oportunidad muy alto. Es innegable que esto podría
traer consecuencias serias en un futuro a nuestra economía, por lo tanto, será
una tarea fundamental del nuevo gobierno evitar ese destino. Mientras tanto, el
actual gobierno debe ser totalmente responsable y sensato en administrar
óptimamente nuestras reservas de oro hasta el final de su mandato, caso
contrario, el pueblo los juzgará.
