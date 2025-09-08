Reservas de oro: Durante la Ley 1503 se monetizó un valor de $us 3.528 millones para gasto corriente

En base a datos oficiales e informes de operaciones con reservas de oro del BCB,

revisamos la información sobre las mismas y su comportamiento durante la

aplicación de la ley No 1503 “ley del oro”, teniendo las siguientes consideraciones:

1. Durante la aplicación de la ley 1503, el BCB vendió un total de 47,84 toneladas

de nuestras reservas de oro. Por estas operaciones financieras obtuvo un

monto de $us. 3.528,22 millones, destinados a la compra de carburantes y

pago de servicio de deuda externa principalmente.

2. Así mismo, se puso en garantía, desde mayo 2023 a agosto 2025, un total de

8,40 toneladas de reservas de oro, para obtener una liquidez por $us. 916,22

millones. Esta cifra es aproximada, ya que las 3 toneladas dadas en garantía

en el 1er cuatrimestre 2025 no se evidencia el monto obtenido a favor del BCB.

3. Estas 8,40 toneladas de reservas de oro dadas en garantía (sin

desplazamiento) para esta “especie” de financiamiento externo, igualmente

fueron destinados a lo que denominan “capital de trabajo” (compra de

carburantes y el pago de servicio de deuda externa).

4. De enero a agosto 2025, entre la venta de reservas de oro y la garantía con

estas para liquidez de corto plazo, el BCB logro conseguir $us. 1.778 millones.

Sin embargo, durante el mismo periodo, según datos oficiales, se gasto un total

de $us. 2.332 millones para la importación de carburantes y el pago de servicio

de deuda, lo que indica que la venta y/o garantía con nuestro oro cubrió el 76%

de estas obligaciones.

5. Estas operaciones financieras con nuestras reservas de oro, según el BCB

están amparados en el artículo 16 de la ley N°1670 y parágrafo I del artículo

9 de la ley N° 1503. Sin embargo, en el mismo articulo 16, de la ley No 1670

(ley del BCB) indica que “En caso de la pignoración del oro ésta deberá contar

con aprobación Legislativa”.

No se observa que con la ley de oro se haya mejorado el rendimiento de las RIN

ni de las reservas de oro. Con las cifras oficiales, el BCB ha comprado, refinado

y vendido (o dado en garantía) una parte importante de nuestras reservas de oro,

con la finalidad principal de obtener liquidez para financiar el gasto corriente

estatal, sobre todo la compra de carburantes y el pago de servicio de deuda

externa.

Gracias al extraordinario precio del oro en el mercado internacional, que a la fecha

esta bordeando los $us. 3.600 la onza troy, ha permito que nuestras RIN crezcan

este año, y que el valor de nuestras reservas de mantengan estables, a pesar de

su limitado crecimiento. Actualmente tenemos 24,12 toneladas equivalente a $us.

2.651,8 millones.

A pesar que durante enero a agosto 2025 el BCB ha comprado 9,87 toneladas de

oro fino, apenas nuestras reservas han crecido en 1,62 toneladas. Este dato, más

otros, indican claramente que las operaciones financieras del BCB apuntan a

obtener liquidez con nuestras reservas de oro, antes que fortalecer o incrementar

las mismas, donde la tendencia mundial es que los bancos centrales obtengan

más de este metal precioso para proteger sus economías de shocks externos y la

incertidumbre en los mercados ante las medidas de D. Trump. Claro ejemplo es

China, que, a la fecha, a pesar del precio elevado del oro, no ha parado de

comprarlo. Actualmente llega al 7% de las tenencias mundiales de oro.

Seria clave e importante que el BCB brinde mayor información y de manera

oportuna para saber datos tan importantes. Por ejemplo, de quienes se ha

comprado el oro, en que cantidades, que calidad de oro se ha adquirido del

mercado interno y a que precios. Seguramente, se ha necesitado una cantidad

importante de moneda nacional para comprar 28,5 toneladas de oro fino durante

2 años de esta ley, lo cual podría haber impulsado una mayor emisión monetaria,

que a julio 2025 ha llegado a casi Bs. 95 mil millones.

Así mismo, hay muchas dudas y preguntas sobre las reservas de oro, 8,40

toneladas, que han sido puestas bajo contratos a futuro, coberturadas y

garantizadas sin desplazamiento (como indica el BCB). Seria primordial saber, de

manera pública, con quienes se hizo este tipo de operaciones para obtener

liquidez, bajo que condiciones, si existe algún costo financiero (tasa de interés) y

si lo hay, en que monto o con que características, y otros detalles más. Esto para

evitar susceptibilidades y mayor incertidumbre, ya que existe un temor vigente

por perder dicho oro, si es que no se cumpliesen los acuerdos en plazos y

condiciones entre el BCB y los financiadores internacionales.

Finalmente, sabemos que las RIN y sobre todo las reservas de oro de cualquier

banco central y economía del mundo, son elementales para proteger a sus países

de coyunturas y adversidades tanto internas como externas, además de

mantener la estabilidad y equilibrio macroeconómico del país, sin exagerar son la

columna vertebral de cualquier economía. Ante la necesidad de liquidez, para

solventar obligaciones internas y externas, el BCB se ha visto obligado a vender

nuestro oro, con un costo de oportunidad muy alto. Es innegable que esto podría

traer consecuencias serias en un futuro a nuestra economía, por lo tanto, será

una tarea fundamental del nuevo gobierno evitar ese destino. Mientras tanto, el

actual gobierno debe ser totalmente responsable y sensato en administrar

óptimamente nuestras reservas de oro hasta el final de su mandato, caso

contrario, el pueblo los juzgará.

