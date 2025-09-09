Operativos de la Felcn causan afectación de más de $us 500.000 al narcotráfico

Ante los recientes hechos de violencia y operativos antidroga en Santa Cruz, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, junto al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Ángel Morales, informaron sobre los resultados de acciones ejecutadas en los últimos días.

Como resultado, se logró la aprehensión de cinco personas, de las cuales tres ciudadanos brasileños fueron deportados a su país, por contar con mandamientos de aprehensión internacionales. Uno de los aprehendidos tendría vínculos con el grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC).

“En nuestra gestión se ha sacado del territorio nacional a más de 38 extranjeros expulsados por delitos vinculados al narcotráfico, entre ellos miembros del PCC”, señaló Mamani.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el 16 de agosto en el aeropuerto El Trompillo, donde fue detenido Luanderson Y.R., ciudadano brasileño con orden de captura por tráfico internacional de drogas. El sujeto fue entregado a las autoridades de Brasil.

Durante el operativo, también se secuestró la avioneta en la que se disponía a despegar, lo que generó una afectación de 203.000 dólares al crimen organizado.

El 23 de agosto, durante un operativo en un condominio del Urubó, se aprehendió a Alex G.D., también brasileño, con orden de detención preventiva por robo agravado. En ese domicilio se hallaron 54 gramos de marihuana.

La intervención permitió incautar inmuebles, vehículos y equipos electrónicos, dejando una afectación económica estimada de 367.000 dólares.

Además, otro ciudadano extranjero fue entregado a las autoridades peruanas por causas pendientes en su país.

