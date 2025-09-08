¡Por un celular! Intentó matar a su madre, joven de 22 años aprehendido en Cochabamba

Lo que comenzó como una discusión por un teléfono celular terminó en un brutal ataque que casi le cuesta la vida a una mujer en la zona de El Abra, en Cochabamba. Un joven de 22 años, identificado con las iniciales Z.T.A., apuñaló a su propia madre el pasado sábado luego de que ella se negara a entregarle su celular, que el agresor pretendía vender.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Solomón Klein con heridas graves en el cuello y la cabeza. Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jhonny Coca, la mujer sufrió un shock hipovolémico hemorrágico, una lesión en la arteria tiroides superior y un traumatismo cervical por arma blanca, por lo que los médicos le otorgaron 35 días de incapacidad.

“En un principio el caso fue aperturado como violencia familiar. Sin embargo, dada la gravedad de las lesiones, el Ministerio Público ha recalificado el hecho como homicidio en grado de tentativa”, informó Coca.

El agresor fue aprehendido y actualmente enfrenta un proceso penal por tentativa de feminicidio. La víctima continúa internada en el hospital mientras avanza la investigación para esclarecer todos los detalles de este violento hecho que conmociona a la población cochabambina.

