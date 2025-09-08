Cochabamba: Hallan cadáver de joven de 18 años en la represa de La Angostura

Un macabro hallazgo conmocionó a la población cochabambina este fin de semana. El cuerpo sin vida de un joven de apenas 18 años fue encontrado flotando en la represa de La Angostura, en circunstancias que aún son investigadas por la Policía.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cnl. Vanderley Flores, informó que el joven vestía una polera roja con mangas negras, pantalón jean azul y llevaba una mochila negra adherida a su cuerpo.

“Durante la revisión de la mochila se encontró un sobre naranja de veneno para ratas, cuadernos, libros escolares, documentos personales, piedras de tamaño mediano y un cuchillo”, detalló la autoridad, añadiendo que estos elementos serán clave para establecer la causa y circunstancias del deceso.

Las autoridades policiales y forenses trabajan en la autopsia legal y la recolección de pruebas para esclarecer el hecho. La noticia ha generado gran conmoción en la comunidad, mientras familiares y vecinos esperan respuestas sobre lo ocurrido con el adolescente.

Mira la programación en Red Uno Play