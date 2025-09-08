Hallan a una mujer sin vida dentro de un balde en el baño de un club nocturno

Las autoridades peruanas investigan un presunto feminicidio tras el trágico hallazgo de una mujer ecuatoriana sin vida en un prostíbulo, ubicado en el kilómetro 7 de la carretera que conduce a Sullana. La víctima, identificada como Karen Hidalgo Rojas, de 32 años, fue encontrada muerta en la madrugada del domingo 31 de agosto.

El cuerpo de Hidalgo fue descubierto en el baño de la habitación 13 del local "La Colmena" por el vigilante del establecimiento. El hallazgo se produjo luego de que un taxista de confianza de la mujer, preocupado porque no contestaba su teléfono, ingresara al lugar para preguntar por ella.

Asfixia y signos de violencia

El médico forense Jorge León Seminario informó que el cuerpo de la víctima estaba en una posición inusual, con la cabeza sumergida en un balde con agua. La necropsia, realizada por orden de la fiscal Rosa Sandoval Ríos, confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

Adicionalmente, el examen forense reveló que la mujer presentaba equimosis en el cuello y un hematoma en la mano derecha, lo que sugiere que intentó defenderse de su agresor. La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer ha tomado el caso, reforzando la hipótesis de un crimen violento.

Hija de la víctima queda bajo resguardo

El caso ha generado gran conmoción en Perú y Ecuador, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Se ha confirmado que Karen Hidalgo Rojas vivía en Piura junto a su hija de 10 años. Tras lo sucedido, las autoridades han puesto a la menor bajo custodia y se le está brindando tratamiento psicológico. Ahora se espera que los familiares de la víctima en Ecuador lleguen a Piura para decidir sobre el futuro de la niña.

Así encontraron a la víctima.

Mira la programación en Red Uno Play