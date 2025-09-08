TEMAS DE HOY:
peces gordos Mujer muere atropellada Joven agredido a machetazos

31ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: Una voz impactó en el Concurso de Bandas en el Félix Capriles de Cochabamba

Las notas de su canción, no solo resonaron en el escenario, parecían abrazar el cielo cochabambino.

Ligia Portillo

08/09/2025 12:23

Una voz impacto en el Concurso de Bandas en el Félix Capriles de Cochabamba. Foto: Captura de pantalla
Quillacollo, Cochabamba

Escuchar esta nota

Cochabamba vibró este pasado fin de semana con el concurso de Bandas Escolares en el estadio Félix Capriles. Entre tambores, trompetas y platillos, un niño del colegio Urkupiña se robó todas las miradas… y los corazones.

Con una voz potente y llena de sentimiento, el pequeño intérprete no solo cantó, sino que transmitió un mensaje profundo que dejó a más de uno con la piel erizada. “Cantar, por cantar, no se puede… tiene que haber motivo”, entonó con fuerza, como si cada palabra llevara consigo la pasión de toda una generación que ama su tierra.

Las notas de su canción, no solo resonaron en el escenario, parecían abrazar el cielo cochabambino y recordarnos que la patria también se siente y se canta desde el alma.

Más allá de la competencia, ese niño del Urkupiña nos recordó que la música es arte, identidad y, sobre todo, un motivo para unirnos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD