VIDEO: Una voz impactó en el Concurso de Bandas en el Félix Capriles de Cochabamba

Cochabamba vibró este pasado fin de semana con el concurso de Bandas Escolares en el estadio Félix Capriles. Entre tambores, trompetas y platillos, un niño del colegio Urkupiña se robó todas las miradas… y los corazones.

Con una voz potente y llena de sentimiento, el pequeño intérprete no solo cantó, sino que transmitió un mensaje profundo que dejó a más de uno con la piel erizada. “Cantar, por cantar, no se puede… tiene que haber motivo”, entonó con fuerza, como si cada palabra llevara consigo la pasión de toda una generación que ama su tierra.

Las notas de su canción, no solo resonaron en el escenario, parecían abrazar el cielo cochabambino y recordarnos que la patria también se siente y se canta desde el alma.

Más allá de la competencia, ese niño del Urkupiña nos recordó que la música es arte, identidad y, sobre todo, un motivo para unirnos.

