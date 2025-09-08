TEMAS DE HOY:
¡Casi 80! Una mujer luce como una jovencita, se va de fiesta y se hace viral

Video: La mujer de casi 80 años lucía un elegante atuendo para salir con sus amigas.

Silvia Sanchez

08/09/2025 11:09

En redes sociales, durante los últimos días, se hizo viral la imagen de una mujer de casi 80 años, que sorprendió con su físico y actitud al lucir, joven, radiante y elegante, a la hora de irse de fiesta con sus amigas.

La mujer caminaba con mucha seguridad y entusiasmo, mientras su hija la filmaba alentándola en cada paso que daba.

El clip que fue compartido en redes sociales, se hizo viral en muy poco tiempo, y los usuarios de plataformas virtuales destacaron la actitud de la señora, indicando que la edad solo es un número.

Muchos también destacaron el apoyo de la hija hacia la mujer, ya que consideran que las palabras de la familia son muy importantes para el fortalecimiento de la autoestima.

