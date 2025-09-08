TEMAS DE HOY:
Hallan muerto a hombre desaparecido Narcotráfico Yapacaní

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Transporte pesado advierte con no pagar peajes e impuestos por falta de diésel

El sector del transporte pesado recordó que el diésel es esencial para la cadena productiva y de servicios del país, por lo que instó al Gobierno a dar soluciones urgentes.

Hans Franco

08/09/2025 19:34

Foto: Choferes denuncian escasez de diésel y anuncian medidas de presión (Archivo)
La Paz

Escuchar esta nota

El dirigente del Transporte Pesado, Domingo Ramos, advirtió que, si no se resuelve la escasez de diésel hasta el fin de semana, los transportistas no pagarán peajes ni impuestos, como medida de presión.

“Si no tenemos una respuesta hasta el fin de semana, a partir del lunes no descartamos entrar en medidas de presión: el no pago de peajes a nivel nacional y no pago de impuestos”, afirmó Ramos en conferencia de prensa.

La advertencia surgió tras una reunión con las cámaras departamentales de transporte, donde se resolvió otorgar un plazo prudente al Gobierno para regularizar el suministro.

Ramos señaló que la situación del sector es crítica, con largas filas en estaciones de servicio y pérdida de ingresos. Algunos transportistas aseguran que deben esperar varios días para cargar combustible.

 

“Esperaremos hasta la siguiente semana, pero si la situación continúa igual o empeora, asumiremos medidas más drásticas”, advirtió el dirigente.

El sector del transporte recordó que el diésel es esencial para la cadena productiva, agrícola, comercial y de servicios, por lo que pidieron al Gobierno soluciones urgentes que eviten una escalada de conflictos sociales y el colapso del sistema de abastecimiento.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD