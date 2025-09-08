Transporte pesado advierte con no pagar peajes e impuestos por falta de diésel

El dirigente del Transporte Pesado, Domingo Ramos, advirtió que, si no se resuelve la escasez de diésel hasta el fin de semana, los transportistas no pagarán peajes ni impuestos, como medida de presión.

“Si no tenemos una respuesta hasta el fin de semana, a partir del lunes no descartamos entrar en medidas de presión: el no pago de peajes a nivel nacional y no pago de impuestos”, afirmó Ramos en conferencia de prensa.

La advertencia surgió tras una reunión con las cámaras departamentales de transporte, donde se resolvió otorgar un plazo prudente al Gobierno para regularizar el suministro.

Ramos señaló que la situación del sector es crítica, con largas filas en estaciones de servicio y pérdida de ingresos. Algunos transportistas aseguran que deben esperar varios días para cargar combustible.

“Esperaremos hasta la siguiente semana, pero si la situación continúa igual o empeora, asumiremos medidas más drásticas”, advirtió el dirigente.

El sector del transporte recordó que el diésel es esencial para la cadena productiva, agrícola, comercial y de servicios, por lo que pidieron al Gobierno soluciones urgentes que eviten una escalada de conflictos sociales y el colapso del sistema de abastecimiento.

