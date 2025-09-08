Gobierno busca garantizar combustible, pero reconoce que no hay recursos económicos

En conferencia de prensa, el presidente Luis Arce aseguró que no escapará del país cuando finalice su mandato el próximo 8 de noviembre, y atribuyó los problemas de abastecimiento de dólares y combustibles a un acuerdo político en la Asamblea Legislativa entre “golpistas y golpeados del 2019”, quienes —según dijo— bloquearon la aprobación de créditos internacionales.

“El Gobierno está haciendo los esfuerzos para garantizar el abastecimiento de combustibles. Es cierto que no tenemos los recursos y los dólares porque esa Asamblea, en la que el mismo señor Quiroga y todos los candidatos que estuvieron en Santa Cruz y otras reuniones se comprometieron a garantizar recursos externos, no cumplió su palabra”, afirmó el Mandatario.

Arce explicó que la aprobación de créditos era el camino correcto para sostener la economía en este periodo de transición, hasta que los 18 campos exploratorios que actualmente están en desarrollo comiencen a generar ingresos para el Estado.

Asimismo, criticó al candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga por sus declaraciones sobre las reservas de oro en el Banco Central de Bolivia (BCB). “Tampoco sabe la normativa en la que se manejan las reservas. Hay un límite de oro que está en manos del Banco Central que no se puede vender, y ese límite el Banco Central lo ha respetado siempre”, subrayó.

