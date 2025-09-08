Paro de 24 horas en el sector salud del municipio de El Torno

El sector salud del municipio de El Torno cumple este lunes un paro de 24 horas en todos los centros de atención médica, exigiendo la cancelación de sueldos atrasados desde el mes de junio.

En contacto con el programa El Mañanero, la dirigente del sector informó que la medida alcanza a los 19 establecimientos de salud de primer nivel, al hospital de segundo nivel y al hospital de especialidades dermatológicas del municipio.

Todo el personal sanitario se encuentra acatando el paro, incluyendo médicos, enfermeras, personal de limpieza, cocina, bioquímicos y odontólogos.

“Nos deben tres meses de sueldo. Hay trabajadores que no han recibido un solo pago desde junio. Esto es violencia económica, especialmente hacia muchas mujeres del sector que están en condiciones vulnerables, como mamás lactantes o personas que necesitan tratamientos de diálisis”, denunció la vocera.

Según se explicó, el conflicto se origina por desacuerdos entre el alcalde y los concejales, lo que ha generado cambios en la partida presupuestaria destinada al pago de salarios. A esto se suma una nueva exigencia por parte de las autoridades locales: se pretende obligar a trabajadores con más de 20 años de antigüedad a firmar contratos temporales, condición que rechazan por considerarla violatoria de sus derechos laborales.

“Tenemos funcionarios con más de 25 años de servicio, y ahora quieren hacerlos firmar contratos para pagarles. No lo vamos a permitir”, agregó la representante.

Ante la falta de respuesta, ya se han presentado denuncias ante el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, el sector salud no descarta medidas más drásticas, como bloqueos esporádicos de carretera, si no se concreta una reunión y solución inmediata por parte de las autoridades municipales.

