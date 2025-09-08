Viceministro Calvimontes: “Nuestras reservas están siendo atacadas criminalmente”

Las Fuerzas Armadas (FFAA) lograron sofocar 91 incendios forestales en diferentes regiones del país, mediante la movilización de 1.826 bomberos forestales y equipos logísticos especializados, informó este lunes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

La autoridad advirtió que varias reservas naturales estarían siendo atacadas de manera criminal, entre ellas el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, uno de los principales patrimonios naturales de Bolivia.

“Sin lugar a dudas, el parque Noel Kempff Mercado está siendo atacado (…) están siendo atacadas criminalmente nuestras reservas forestales. No hay otra explicación”, declaró Calvimontes a medios estatales.

El viceministro explicó que, a través de patrullajes aéreos, se ha recabado información precisa sobre los focos de calor, incluyendo coordenadas, fotografías e identificación de predios, la cual ya fue entregada a las autoridades competentes para que se inicien los procesos legales correspondientes.

“Identificamos el predio donde hay fuego, sacamos las coordenadas, acompañamos con una fotografía, identificamos al propietario y eso ya está en manos de las autoridades”, puntualizó la autoridad.

