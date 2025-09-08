TEMAS DE HOY:
Mujer muere atropellada Joven agredido a machetazos Conductor ebrio

31ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Diputado Alarcón cuestiona proyecto de ley transitoria para designación de vocales del TSE

En conferencia de prensa, el legislador advirtió que detrás de esta iniciativa se esconde un intento de control político por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Hans Franco

08/09/2025 11:29

Foto: Diputado Alarcón cuestiona proyecto de ley para designación de vocales
La Paz

Escuchar esta nota

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, expresó su rechazo al tratamiento del proyecto de ley transitoria de selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al considerar que la Asamblea Legislativa saliente carece de legitimidad para designar a las nuevas autoridades electorales, tomando en cuenta que su mandato concluye el próximo 8 de noviembre.

En conferencia de prensa, el legislador advirtió que detrás de esta iniciativa se esconde un intento de control político por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS). “El MAS, en sus tres vertientes y con algunos tránsfugas de oposición, logran tener dos tercios para designar a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral y apoderarse de este tribunal, que se encargará de las elecciones subnacionales, el referéndum de reforma de la nueva Constitución y las elecciones presidenciales de 2030. Ese es el peligro contra la democracia”, manifestó.

Alarcón también cuestionó el procedimiento legislativo seguido para la aprobación del proyecto de ley, señalando que la norma debería ser devuelta a la Cámara de Senadores, porque fue aprobada solo por mayoría simple y no por dos tercios, como lo establece una sentencia constitucional.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD