Diputado Alarcón cuestiona proyecto de ley transitoria para designación de vocales del TSE

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, expresó su rechazo al tratamiento del proyecto de ley transitoria de selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al considerar que la Asamblea Legislativa saliente carece de legitimidad para designar a las nuevas autoridades electorales, tomando en cuenta que su mandato concluye el próximo 8 de noviembre.

En conferencia de prensa, el legislador advirtió que detrás de esta iniciativa se esconde un intento de control político por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS). “El MAS, en sus tres vertientes y con algunos tránsfugas de oposición, logran tener dos tercios para designar a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral y apoderarse de este tribunal, que se encargará de las elecciones subnacionales, el referéndum de reforma de la nueva Constitución y las elecciones presidenciales de 2030. Ese es el peligro contra la democracia”, manifestó.

Alarcón también cuestionó el procedimiento legislativo seguido para la aprobación del proyecto de ley, señalando que la norma debería ser devuelta a la Cámara de Senadores, porque fue aprobada solo por mayoría simple y no por dos tercios, como lo establece una sentencia constitucional.

Mira la programación en Red Uno Play