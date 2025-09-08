TEMAS DE HOY:
Feriado del 14 de septiembre Acribillados Entre Ríos PCC en Bolivia

32ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

"Es un tema personal", dijo Arce sobre denuncia de paternidad

El presidente remarcó que, de oficializarse la denuncia, asumirá su defensa en el marco del debido proceso y de las instancias legales correspondientes. 

Hans Franco

08/09/2025 13:34

Foto: Sobre denuncia de paternidad, presidente Arce dice que se defenderá (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente Luis Arce Catacora se refirió a la denuncia presentada en la Fiscalía por la exdirectora de la Autoridad de Juegos (AJ), quien lo acusa por abandono de mujer embarazada.

El mandatario indicó que hasta el momento no recibió ninguna notificación oficial sobre el proceso y que se enteró del caso a través de los medios de comunicación.

“Nos hemos enterado por medios de comunicación de esa denuncia. Yo quiero decir al pueblo boliviano que nosotros no hemos recibido ninguna notificación sobre ese tema. Por supuesto, cuando se haga, vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y con nuestros abogados particulares, porque se trata de un tema personal”, manifestó Arce.

El presidente remarcó que, de oficializarse la denuncia, asumirá su defensa en el marco del debido proceso y de las instancias legales correspondientes, aclarando que se trata de un asunto estrictamente personal y no vinculado a la gestión de Gobierno.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD