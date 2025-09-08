"Es un tema personal", dijo Arce sobre denuncia de paternidad

El presidente Luis Arce Catacora se refirió a la denuncia presentada en la Fiscalía por la exdirectora de la Autoridad de Juegos (AJ), quien lo acusa por abandono de mujer embarazada.

El mandatario indicó que hasta el momento no recibió ninguna notificación oficial sobre el proceso y que se enteró del caso a través de los medios de comunicación.

“Nos hemos enterado por medios de comunicación de esa denuncia. Yo quiero decir al pueblo boliviano que nosotros no hemos recibido ninguna notificación sobre ese tema. Por supuesto, cuando se haga, vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y con nuestros abogados particulares, porque se trata de un tema personal”, manifestó Arce.

El presidente remarcó que, de oficializarse la denuncia, asumirá su defensa en el marco del debido proceso y de las instancias legales correspondientes, aclarando que se trata de un asunto estrictamente personal y no vinculado a la gestión de Gobierno.

