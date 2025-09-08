VIDEO: El día que un boliviano humilló a Brasil con un gol de media cancha

En aquel partido contra Brasil, el marcador comenzó adverso para la Verde luego de que Edilson aprovechara un pase de Rivaldo y venciera a Mauricio Soria con un potente disparo. Sin embargo, el empate llegó por intermedio de Líder Paz, quien devolvió la esperanza a la afición.

Fue entonces cuando apareció la magia de Julio César Baldivieso. Tras una falta cometida a Paz en la mitad de la cancha, el mediocampista tomó el balón y, desde el costado derecho, lanzó un disparo imparable que sorprendió al arquero Marcos, quien meses después sería campeón del mundo con Brasil en Corea y Japón 2002.

Ese golazo desde media cancha quedó grabado en la memoria del fútbol boliviano como una muestra de talento y valentía. Para sellar la hazaña, el propio Baldivieso marcó el tercer tanto y decretó el 3-1 final, escribiendo una de las páginas más inolvidables en la historia de la Verde.

