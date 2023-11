Perú

El nombre de Guillermo Viscarra empezó a sonar con fuerza en Universitario de Deportes luego de conocerse la salida de José Carballo, y es por esa razón que el propio portero de The Strongest decidió hablar respecto al tema.

Después del encuentro ante Always Ready, en el que mencionó que se encuentra enterado que hubo un acercamiento de parte de la escuadra crema, pero que aún está enfocado en terminar la temporada 2023 en la Liga Boliviana.

"Algo me comentó mi representante sobre el acercamiento de Universitario de Deportes, pero de factibilidad y de temas, no he visto nada porque he estado festejando hasta ahorita y ya me meto en lo que va a ser el partido contra Jorge Wilstermann", dijo en el programa 'El Deportivo'.