Luego de la victoria de la Selección Argentina frente a Ecuador, Lionel Scaloni volvió a poner en duda la presencia de Messi ante Bolivia.

Todo comienza con el pedido de cambio que hizo el propio rosarino a tres minutos del final del partido, situación que llamó la atención de todos. Horas después, el propio Scaloni confirmó que se le realizarán estudios para determinar los pasos a seguir.

"Me pidió el cambio él, si no yo no lo saco. Veremos qué tiene. Mañana le harán estudios. En principio pidió el cambio porque sintió algo", explicó el técnico sobre el momento del ingreso de Exequiel Palacios en lugar de Messi.

"Si está bien, viajará a Bolivia y si no, veremos qué hacemos, agregó.

EL VIAJE DE MESSI EN DUDA

Más allá de estar lesionado, o no, lo cierto es que la gran cantidad de minutos acumulados entre fines de julio, todo agosto y el inicio de septiembre pone en duda la presencia Lionel Messi.

Para dimensionar el su desgaste, se menciona que disputó 600 minutos en todo el mes, solo con la camiseta de las Garzas. Esa cifra es una a la que no se le acercaba desde hace más de dos años, cuando en febrero de 2021 jugó 694 minutos con Barcelona.

Su récord personal data de octubre de 2020, con 810 minutos repartidos entre el blaugrana y Argentina.

A eso hay que sumarle que, en los 32 días que separan el duelo ante FC Dallas y el de Ecuador, Messi acumuló un total de 28.110 kilómetros recorridos, algo que arroja un promedio exacto de 878,43 kilómetros por día.

Más allá de las comodidades que puedan tener los jugadores en cuanto a viajes y aviones, lo cierto es que para un futbolista de 36 años acostumbrado a las cortas distancias europeas no es poca cosa.

(Con información de TyC Sports, y R10 AM)