Giacomo Raspadori, nuevo jugador del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid hizo oficial este lunes el acuerdo con el Nápoles para traspasar al atacante italiano Giacomo Raspadori, que se vinculó con el club rojiblanco hasta 2030.

"El delantero transalpino, campeón de la Serie A en dos ocasiones y de la Eurocopa 2020, ha pasado reconocimiento médico y firmado su contrato con nuestro club", señaló el Atleti en un comunicado.

"Es un futbolista polivalente que puede jugar en todas las posiciones del ataque y también detrás de los delanteros", subrayó la entidad colchonera.

Se trata de la séptima incorporación del Atlético de cara a la nueva temporada que el equipo comenzará el próximo domingo ante el Espanyol.

Raspadori, de 25 años, se suma a los fichajes de Álex Baena, Marc Pubill,el argentino Thiago Almada, el eslovaco David Hancko, el estadounidense Johnny Cardoso y el también italiano Matteo Ruggeri.

Según la prensa española, el Atlético cerró un acuerdo con el Nápoles por 22 millones de euros (25,5 millones de dólares) más cuatro en variables, mientras que el jugador percibirá 4,5 millones de euros brutos (5,2 millones de dólares) por temporada.

El jugador inició su carrera en las categorías inferiores del Sassuolo, club en el que recaló en 2009, informó el Atlético.

Su debut con el primer equipo llegó diez años más tarde, el 26 de mayo de 2019, en un encuentro ante la Atalanta. Con el Sassuolo, Raspadori disputó 82 partidos, en los que anotó 18 tantos.

En verano de 2022 se trasladó a Nápoles, con el que conquistó la Serie A en su primera temporada y también la pasada. En total, jugó 109 encuentros, marcando 18 goles.

El atacante debutó con 21 años con la selección italiana, con la que conquistó la Eurocopa en 2021. Según el Atlético, hasta la fecha ha anotado nueve tantos en 40 partidos con su país.

rsc/mcd

© Agence France-Presse

Mira la programación en Red Uno Play