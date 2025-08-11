Conozca a los mejores goleadores de la División Profesional del Fútbol Boliviano

El primero en la tabla es un jugador de Always Ready.
11/08/2025 11:44
Esta es la tabla de goleadores del Campeonato de la División Profesional del Fútbol Boliviano, tras jugarse siete de los ocho partidos que corresponden a la décima séptima fecha.
CON ONCE GOLES
Efmamjjasond González de Always Ready
CON DIEZ GOLES
Gustavo Peredo de Guabirá
CON NUEVE GOLES
Moisés Paniagua de Always Ready
Oscar Villalba de Independiente
CON OCHO GOLES
Darío Torrico de Always Ready
CON SIETE GOLES
Moisés Villarroel de Blooming
Rafael Mollercke de Guabirá
Fabricio Vásquez de Gualberto Villarroel
Jaime Arrascaita de The Strongest
Juan Godoy de The Strongest
Enrique Triverio de The Stronges
