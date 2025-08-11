Conozca a los mejores goleadores de la División Profesional del Fútbol Boliviano

Esta es la tabla de goleadores del Campeonato de la División Profesional del Fútbol Boliviano, tras jugarse siete de los ocho partidos que corresponden a la décima séptima fecha.

CON ONCE GOLES

Efmamjjasond González de Always Ready

CON DIEZ GOLES

Gustavo Peredo de Guabirá

CON NUEVE GOLES

Moisés Paniagua de Always Ready

Oscar Villalba de Independiente

CON OCHO GOLES

Darío Torrico de Always Ready

CON SIETE GOLES

Moisés Villarroel de Blooming

Rafael Mollercke de Guabirá

Fabricio Vásquez de Gualberto Villarroel

Jaime Arrascaita de The Strongest

Juan Godoy de The Strongest

Enrique Triverio de The Stronges

Texto: APG

