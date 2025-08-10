Los resultados del encuentro mantienen a The Strongest como líder de la tabla con 40 puntos, entre tanto, Nacional conserva el puesto 12 con 17 puntos.
La tarde del sábado Nacional Potosí cayó 2 – 0 ante The Strongest en el estadio Víctor Agustín Ugarte. El conjunto atigrado logró marcar los dos tantos en los últimos minutos del partido, en el marco de la fecha 17 del torneo todos contra todos.
