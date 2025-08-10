TEMAS DE HOY:
Menor cae de un mirador Policia abusador Motociclista cae al barranco

Deportes

Nacional Potosí cae ante The Strongest 2-0 en un partido de infarto

Los resultados del encuentro mantienen a The Strongest como líder de la tabla con 40 puntos, entre tanto, Nacional conserva el puesto 12 con 17 puntos.

Naira Menacho

10/08/2025 11:07

Foto: APG.
Potosí

La tarde del sábado Nacional Potosí cayó 2 – 0 ante The Strongest en el estadio Víctor Agustín Ugarte. El conjunto atigrado logró marcar los dos tantos en los últimos minutos del partido, en el marco de la fecha 17 del torneo todos contra todos.

Las principales figuras del intenso partido fueron Jaime Arrascaita, quien logró el primer tanto al minuto 92 del encuentro, mientras que Santiago Melgar, le quitó al equipo potosino, la esperanza de igualar el marcador, cuando marcó el segundo gol para los atigrados en el minuto 94.

Los resultados del encuentro mantienen a The Strongest como líder de la tabla con 40 puntos, entre tanto, Nacional conserva el puesto 12 con 17 puntos.

 

