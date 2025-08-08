(Video) Neymar prime deslumbra con un golazo a pura gambeta en el Santos

En medio de la expectativa por una posible convocatoria a la Selección de Brasil, Neymar volvió a dejar muestras de su talento, esta vez en un entrenamiento del Santos. El astro de 33 años se lució con una jugada individual que terminó en gol, confirmando que su magia sigue intacta.

El retorno de Neymar al club que lo vio debutar no ha sido el impulso soñado por los hinchas. A pesar de su aporte constante, el equipo se encuentra en el puesto 15 del Brasileirão, más cerca de la zona de descenso que de los puestos de clasificación a torneos internacionales. Sin embargo, el crack no baja los brazos y continúa liderando dentro y fuera de la cancha.

En los últimos días, el ex Barcelona y PSG ya había sido figura con dos tantos en la victoria 3-1 frente a Juventude. Y este jueves volvió a encender las redes sociales con una acción brillante en la previa del duelo del domingo ante Cruzeiro.

La jugada comenzó cuando Neymar recibió el balón en campo rival, combinó con un compañero y lo recuperó en la puerta del área. Desde allí, se abrió camino con su característico dribbling, dejando atrás a tres defensores —algunos más de una vez— y, frente al arquero, definió con una sutil vaselina.

