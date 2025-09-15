Santos y Atlético Mineiro igualaron 1-1 en un duelo correspondiente al Brasileirao que quedará marcado por dos situaciones insólitas: los goles que Neymar no pudo concretar. El astro brasileño, protagonista del encuentro desde el inicio, erró oportunidades clarísimas y, al finalizar el partido, culpó al césped sintético del Arena MRV.

El primer error llegó apenas a los seis minutos, cuando Neymar recibió solo dentro del área y disparó sin fuerza, facilitando la intervención del arquero Everson. Antes del descanso, otra chance inmejorable se le escapó: tras una asistencia de Lautaro Díaz, la pelota se le fue entre las piernas en el área chica.

El partido no solo dejó imágenes de goles fallidos. Neymar salió lesionado tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo desde el primer minuto, lo que afectó su rendimiento durante todo el encuentro. A los 81 minutos, el jugador debió abandonar el campo en carrito, evidenciando la gravedad de la molestia.

En sus redes sociales, el atacante descargó su frustración: “Comprobado, ¡el sintético es una mie...!”, escribió acompañado de emojis de risa. Neymar, que ya ha manifestado su rechazo al pasto artificial por el riesgo de lesiones, volvió a dejar clara su postura: jugar en césped sintético sigue siendo, según él, una de las situaciones más incómodas de su carrera.

