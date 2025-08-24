¡Alarma total! Neymar vuelve a lesionarse y peligra su regreso a la Canarinha

La preocupación volvió a instalarse en la selección de Brasil luego de que Neymar presentara una molestia durante un partido con el Santos. Los reportes médicos iniciales señalan que el atacante deberá mantenerse en reposo por aproximadamente una semana, situación que pone en suspenso su inclusión en la nómina para la próxima doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

El lunes, Carlos Ancelotti dará a conocer a los convocados de la Canarinha, que primero se medirá con Chile el 4 de septiembre y después viajará a La Paz para enfrentar a Bolivia el día 9. La gran incógnita es si el estratega decidirá arriesgarse a incluir al astro brasileño o si esperará hasta último momento para definir su participación.

Por lo pronto, Neymar no estará presente en el choque de este fin de semana ante Bahía y su regreso podría darse recién el 31 de agosto frente a Fluminense, aunque todavía no se sabe si llegará en plenitud. Cabe recordar que el atacante no juega con la selección desde octubre de 2023, cuando una lesión de rodilla lo obligó a una prolongada recuperación.

