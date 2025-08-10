¡Victoria contundente! Bolívar golea a Tomayapo 5-0 en el Siles y se afianza

En la fecha 17 del torneo, Bolívar se impuso al club tarijeño Real Tomayapo en el estadio Hernando Siles, en La Paz y logró sumar tres puntos. El encuentro concluyó con un marcador 5 a 0, imponiendo como ganador a la academia celeste.

El primer gol para Bolívar llegó de la mano de Carlos Melgar a los 42 minutos de iniciado el partido

El segundo tanto se dio al minuto 47 del primer tiempo con un gol de Martín Cauteruccio.

El tercer gol llegó a los cuatro minutos de iniciarse el segundo tiempo del encuentro con otro gol de Martín Cauteruccio.

Dorny Romero marcó el cuarto tanto para Bolívar a los 19 minutos del segundo tiempo.

El cuarto gol se hizo esperar hasta el minuto 32 del segundo tiempo cuando Carlos Melgar logró meter el balón en el arco, matando así los sueños del club tarijeño.

Con este marcador, la academia celeste sube a la tercera posición en la tabla y solo le resta esperar el encuentro que tendrá el miércoles con Cienciano por los octavos de la Sudamericana. El partido se realizará en el Hernando Siles.

