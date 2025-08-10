¡Victoria contundente! Bolívar golea a Tomayapo 5-0 en el Siles y se afianza

Carlos Melgar, Martín Cauteruccio y Dorny Romero, lograron marcar la victoria para la academia.
10/08/2025 8:56
Escuchar esta nota
En la fecha 17 del torneo, Bolívar se impuso al club tarijeño Real Tomayapo en el estadio Hernando Siles, en La Paz y logró sumar tres puntos. El encuentro concluyó con un marcador 5 a 0, imponiendo como ganador a la academia celeste.
Con este marcador, la academia celeste sube a la tercera posición en la tabla y solo le resta esperar el encuentro que tendrá el miércoles con Cienciano por los octavos de la Sudamericana. El partido se realizará en el Hernando Siles.
Mira la programación en Red Uno Play
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00