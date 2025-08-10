Con el apoyo de Camacho y el plan para frenar la crisis, Samuel cierra campaña en Santa Cruz

Los candidatos por Alianza Unidad, Samuel Doria Medina y José Luis Lupo, cerraron su campaña electoral en el departamento de Santa Cruz, en medio de un masivo evento que concentró una gran cantidad de gente de todos los rincones de la ciudad.

La actividad tuvo lugar en el 8vo anillo, zona del Cambódromo, donde se armó una gigantesca tarima para la cantidad de gente esperada y participante del evento.

“Muy contento, nuestro mensaje ha pegado, la gente sabe que tenemos la mayoría y mejor propuesta para el cambio del país, y se han hecho la pregunta de quién tiene el plan para sacarnos de la crisis, y nosotros con José Luis Lupo tenemos ese plan”, decía Samuel al iniciar la actividad.

Un momento importante del cierre de campaña, fue cuando el hijo de Luis Fernando Camacho subió al escenario y leyó una carta redactada por gobernador electo, donde pedía el apoyo para Samuel.

“Estamos muy cerca de vencer al masismo, de salir de la crisis, depende de nuestro esfuerzo y capacidad, querido pueblo cruceño, mi agradecimiento con ustedes es eterno, les pido con humildad y respeto que apoyemos a Samuel”, indicaba la carta escrita desde Chonchocoro.

Durante el discurso del candidato presidencial, se destacó la experiencia en cuanto al área empresarial, reiterando el trabajo con soluciones “en 100 días”.

“Vamos a cumplir en 100 días lo que hemos prometido, y para que vean que la tenemos muy clara, los 100 días comienzan el 8 de noviembre, y terminan y se cumplen el 15 de febrero del 2026”, expresó Samuel.

Los candidatos fueron ovacionados por todo el público presente, quienes manifestaron su amplio apoyo.

