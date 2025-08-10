TEMAS DE HOY:
Política

Por falta de confirmación: Tribunal Supremo de Justicia suspende el Foro con candidatos presidenciales

Desde el Órgano Judicial emitieron un comunicado con su determinación.

Silvia Sanchez

09/08/2025 21:14

Chuquisaca, Bolivia

El pasado 4 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunciaba la realización de un foro electoral para reunir a los ocho candidatos presidenciales en carrera para que presenten sus propuestas sobre el sistema judicial boliviano.

Sin embargo, a dos días de la fecha indicada, se decidió suspender dicho foro, debido a la falta de confirmación de la participación de algunos de los candidatos.

“El Tribunal Supremo de Justicia informa a la ciudadanía, que, ante la confirmación parcial de algunos Candidatos Presidenciales y las justificaciones presentadas por motivos de agenda electoral, se decidió suspender el Foro “El Rol de la Justicia en el Estado”, previsto para el 11 de agosto a horas 20:00”, señala el comunicado.

 

 

El Foro, había previsto el manejo de ejes temáticos girarán en torno a la situación del Ministerio de Justicia, el presupuesto asignado al sector, las políticas de reforma judicial y el fortalecimiento de la independencia del Órgano Judicial.

