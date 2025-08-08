Gobierno identifica seis municipios del Trópico de Cochabamba con riesgo de conflicto en las elecciones

El Gobierno nacional informó que seis municipios del Valle de Cochabamba, particularmente en la región del Trópico, fueron identificados como zonas con potencial riesgo de conflicto durante las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, explicó que “actividades de inteligencia han permitido focalizar algunas áreas de conflicto que están siendo ya controladas. Se está trabajando bajo dos mecanismos: uno preventivo, que incluye la presencia institucional, y otro de control posterior a la votación para evitar intentos de sabotaje”, en rueda de prensa en Sucre.

Entre las localidades identificadas figuran Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Ivirgarzama, Lauca Ñ, además de otros sectores donde se detectaron posibles intentos de desestabilización.

Para contrarrestar estos riesgos, el Ejecutivo desplegó operativos coordinados entre la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a fin de garantizar la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.

Aguilera recordó que el sistema de transmisión de resultados es inmediato, lo que, según señaló, neutraliza cualquier intento de desconocer los comicios mediante acciones violentas como la quema de ánforas. “La transmisión se hace de manera inmediata, lo que garantiza la validez del voto. Cualquier medida de presión no solo es antidemocrática, sino también inefectiva”, advirtió.

El viceministro destacó que en los municipios catalogados como críticos se desplegó personal de inteligencia y funcionarios de distintas instituciones para impedir que grupos intenten “sitiar” la democracia con amenazas o actos de violencia.

