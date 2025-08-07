Cochamanidis sobre el caso de Leopoldo Fernández: “El MAS es responsable de miles de presos y perseguidos políticos”

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Stello Cochamanidis se refirió este jueves a la anulación del proceso contra el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, por el caso Porvenir.

“Durante 20 años hubo miles de presos, exiliados y perseguidos políticos en todo el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS), tanto de Evo Morales a la cabeza como hoy del inoperante de Arce”, manifestó Cochamanidis.

Cochamanidis señaló que tanto Evo Morales como Luis Arce, fueron causantes de que se tenga a varias personas que son presos políticos, y dijo que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de resarcir los daños ocasionados a las personas.

“No nos olvidemos que nosotros tenemos un expresidente del Comité y un Gobernador electo, quien estaba en ejercicio cuando fue secuestrado. Tenemos un expresidente del comité con 28 procesos abiertos”, afirmó Cochamanidis.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz responsabilizó de manera directa por el caso en contra de Leopoldo Fernández, a Evo Morales, Álvaro García Linera y Juan Ramon Quintana.

Señaló que ahora se espera que el próximo presidente asuma los compromisos y la justicia para quienes fueron víctimas y presos políticos.

El exprefecto de Pando Leopoldo Fernández interpuso un recurso de nulidad y logró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emita una resolución, a través de la cual logró que se anule el juicio y la condena en su contra por el caso Porvenir.

