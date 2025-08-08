Gobernador de La Paz anuncia proceso contra “Pepelucho” Paredes tras su retorno al país

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, anunció este viernes que iniciará un proceso judicial contra el exalcalde de El Alto y exprefecto paceño, José Luis “Pepelucho” Paredes, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la entonces Prefectura del departamento.

“Cuando fue prefecto de La Paz tuvo varios problemas, por ejemplo, con los hoteles prefecturales. Tiene procesos judiciales, y ahora que está aquí hay que convocar al Ministerio Público, porque no es ningún angelito. Ha cometido muchos errores. En su gestión en la Gobernación vendió muchas cosas y realmente el proceso ahora debe continuar”, afirmó Quispe en conferencia de prensa.

La autoridad departamental recordó que mientras Paredes residía en España no era posible activar acciones legales, pero que su retorno a Bolivia abre la posibilidad de reactivar el proceso penal.

Quispe también cuestionó el desempeño del exprefecto. “Se aplazó como autoridad. No va a poder postular, tal vez en El Alto, aunque se ha visto que hizo algunas obras allí. Pero como prefecto, su gestión fue muy deficiente”, sostuvo.

El gobernador informó que ya se inició la recopilación de documentación para respaldar las denuncias y que la llegada de Paredes fue sorpresiva, lo que no les permitió prepararse con antelación.

Paredes regresó al país tras 16 años de autoexilio, período en el que permaneció fuera debido a un proceso judicial vinculado a la construcción del Parque Urbano Central (PUC) en La Paz, el cual calificó como arbitrario. A su arribo, declaró que no tiene nada que ocultar y que está dispuesto a defenderse ante la justicia.

