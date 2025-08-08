Torrico critica a candidatos que no asistirán al debate presidencial del TSE

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, cuestionó este viernes la decisión de varios candidatos de oposición de no participar en el segundo y último debate presidencial convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), previsto para el martes 12 de agosto en la ciudad de La Paz.

Según la autoridad, la negativa de figuras como Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, entre otros, obedece a la falta de propuestas “serias y técnicas” por parte de sus respectivas alianzas. “El debate del TSE es el único con seriedad, donde los candidatos deben explicar cómo piensan cambiar el país, con cifras, con sustento técnico. Y como no tienen propuestas, no quieren ir”, afirmó en rueda de prensa.

El debate oficial del TSE se desarrollará en el Hotel Real Plaza (ex Radisson) y cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). El objetivo, según sus organizadores, es generar un espacio plural, transparente y con enfoque propositivo para que el electorado conozca a fondo las propuestas de los postulantes.

A criterio del viceministro, los únicos debates válidos son aquellos que obligan a los candidatos a sustentar sus planes con datos concretos y a detallar los mecanismos para implementarlos. “Decir voy a cambiar la justicia no basta. Hay que explicar cómo lo harán, de dónde sacarán los recursos y cómo reformarán el sistema. Ese espacio lo ofrece el TSE”, insistió Torrico.

Mira la programación en Red Uno Play