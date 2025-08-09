Capacitan a 60 periodistas en alimentación y nutrición en Bolivia

Durante cuatro sesiones, cerca de 60 periodistas de diferentes regiones del país participaron en el primer Taller de Periodismo en Alimentación y Nutrición, organizado por PIL Bolivia.

Los asistentes recibieron capacitación en tendencias del periodismo nutricional, construcción de narrativas atractivas, identificación de mitos alimentarios y otros temas relevantes para una comunicación responsable en salud y alimentación.

El gerente general de PIL Bolivia, Daniel Aguilar Cabrera, destacó que estos espacios de formación y reflexión reflejan el nuevo propósito de la empresa: “Crecemos juntos alimentando a Bolivia”.

“Este ‘crecemos juntos’ implica muchos compromisos, y uno de ellos es brindar capacitaciones para promover la salud con base científica y, a través de ustedes, llegar a los bolivianos con mensajes que los ayuden a tomar decisiones más conscientes sobre su alimentación”, señaló Aguilar.

Sesiones de alto nivel

Tres de las cuatro sesiones estuvieron a cargo de Laura Caorsi, periodista especializada en nutrición y salud, y coordinadora editorial de la revista Consumer.es. La experta abordó las tendencias del periodismo en nutrición, el desarrollo de narrativas atractivas y la construcción de proyectos periodísticos centrados en la nutrición.

En la última sesión, Youmi Paz, gerente de Nutrición del Grupo Gloria, expuso sobre mitos alimentarios y cómo abordarlos desde la evidencia científica, promoviendo una comunicación clara y responsable que contribuya a mejorar la educación nutricional de la población.

Nuevas capacitaciones

Este taller es el inicio de una agenda de formación que PIL Bolivia impulsará a través de su Academia de Periodismo en Nutrición (APN), una iniciativa creada para fortalecer el trabajo de los profesionales de la prensa y establecer un puente sólido entre la ciencia, la nutrición y el periodismo.

