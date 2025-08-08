"Es una verguenza": Alcalde Arias cuestiona a candidatos por priorizar campaña y rechazar debate del TSE

El alcalde de La Paz, Iván Arias, cuestionó duramente a los candidatos presidenciales que decidieron no participar en el segundo debate nacional organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto, calificando su postura como una “vergüenza” y una falta de respeto a la ciudadanía.

“Es lamentable que tanto pidamos debate, que tanto pidamos algo democrático para que todos escuchen, y cuando se presenta aquello: ¡qué vergüenza! Muy mal. Primera vez que tenemos un debate nacional, cuánto lo hemos pedido, y ahora, cuando hay debate, no. ¿Qué es más importante? ¿Mi cierre de campaña para llegar a 20 mil personas o llegar a millones de personas con el debate?”, cuestionó Arias en conferencia de prensa.

Arias lamentó que, tras años de exigir un espacio democrático de discusión pública, algunos candidatos prioricen actos proselitistas por encima de la oportunidad de exponer sus propuestas ante todo el país. “Me da mucha pena. Es una vergüenza realmente lo que hacen los candidatos”, añadió.

El burgomaestre paceño también criticó que un postulante haya anunciado que recién presentará a sus candidatos el 13 de agosto, a pocos días de los comicios. “Eso es una burla. ¿Cuánto han costado las elecciones? Estoy muy molesto por esta actitud de rechazo al debate”, enfatizó.

El alcalde recordó que la realización de debates fortalece la democracia y permite que la ciudadanía tome decisiones informadas, por lo que instó a los aspirantes presidenciales a reconsiderar su postura y asistir al evento.

