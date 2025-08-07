Loris Karius vuelve a sonreír: de olvidado a figura en el Schalke

Después de un año completo sin disputar un solo minuto como profesional, Loris Karius volvió a ponerse los guantes en un partido oficial el 28 de febrero de 2025. Aquella tarde, el Schalke 04 le dio la oportunidad de renacer en un duelo ante el Preussen Münster por la 2.Bundesliga. Y vaya si la aprovechó: fue elegido MVP del partido en la victoria por 0-1 y entró en el XI ideal de la jornada 24.

Ese encuentro marcó el inicio de una inesperada resurrección para el guardameta alemán, que acumulaba 12 meses sin jugar y cuyo contrato era, en ese momento, apenas por cuatro meses. Sin embargo, su rendimiento y profesionalismo convencieron al club de Gelsenkirchen, que decidió extenderle el vínculo hasta junio de 2027.

Antes de sufrir una nueva lesión, Karius alcanzó a disputar tres partidos más como titular, mostrando seguridad, liderazgo y una madurez que muchos creían perdida tras sus años más difíciles.

Y en la actual temporada 2025/26, el arquero de 32 años ha comenzado con el pie derecho. Fue titular en el debut liguero ante el Hertha Berlín, en un partido que terminó 2-1 a favor del Schalke en su camino de regreso a la Bundesliga. El técnico Miron Muslić ha declarado su intención de mantener a Karius como su arquero titular durante toda la campaña, respaldando el renacer futbolístico del ex Liverpool.

Hoy, tras años de lucha interna, lesiones y largos periodos en el banco, 2025 parece estarle devolviendo aquello que más anhelaba: la alegría de sentirse portero otra vez.

Mira la programación en Red Uno Play