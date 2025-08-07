Yashin 2025: 10 arqueros, un premio y muchas incógnitas

El prestigioso Premio Yashin, que reconoce al mejor portero del mundo cada temporada, ya tiene a sus diez aspirantes para la edición de 2025. La revista France Football reveló la lista oficial de nominados este jueves, y aunque varios nombres de peso figuran entre los elegidos, hay un claro favorito que destaca por encima del resto: Gianluigi Donnarumma.

El guardameta italiano del Paris Saint-Germain firmó una campaña espectacular, coronada con el título de la Champions League y la Ligue 1, siendo decisivo en los tramos clave de la temporada. Su rendimiento en momentos de máxima exigencia lo coloca como principal candidato a llevarse el galardón, que se entregará el próximo 22 de septiembre durante la gala del Balón de Oro en el Teatro Châtelet de París.

En representación de LaLiga, aparecen dos porteros consolidados: Thibaut Courtois y Jan Oblak. El belga, que en años anteriores fue ignorado pese a conquistar títulos, esta vez ha sido reconocido a pesar de una temporada sin trofeos importantes para el Real Madrid. Por su parte, el arquero del Atlético de Madrid mantiene su estatus de élite en Europa, aunque tampoco levantó títulos esta campaña.

El único portero español nominado es David Raya, titular indiscutible del Arsenal en la Premier League. Su regularidad bajo palos y el crecimiento del conjunto londinense lo han catapultado a esta selecta lista, siendo una de las sorpresas agradables para el fútbol español.

Completan el grupo otros nombres de alto rendimiento durante el curso:

Yann Sommer , clave en el Inter campeón de Italia.

Matz Sels , figura en el Nottingham Forest.

Emiliano “Dibu” Martínez , referencia en el Aston Villa.

Lucas Chevalier , joven promesa del Lille.

Bono , quien continúa rindiendo a gran nivel en el Al Hilal.

Alisson Becker, habitual en estas listas como líder en el arco del Liverpool.

La competencia es dura, pero todo apunta a que Donnarumma tiene la primera opción de suceder a los grandes nombres que ya han ganado este galardón en el pasado.

