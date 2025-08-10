¡Partidazo en Montero! Blooming busca tumbar a Always Ready y apretar la cima del torneo

Este domingo, el estadio Gilberto Parada de Montero será escenario de un choque decisivo entre Blooming y Always Ready por la fecha 17 del campeonato Todos contra Todos. Desde las 17:15, la Academia cruceña buscará mantener su invicto como local y recortar distancia con los líderes, mientras que el equipo alteño intentará escaparse en la cima.

Con 28 puntos y en la cuarta posición, Blooming atraviesa un momento positivo bajo la dirección técnica de Mauricio ‘Loco’ Soria. El equipo suma siete victorias y un empate en Montero, un registro que pretende estirar con el respaldo de su hinchada, que ya prepara una gran caravana para teñir de celeste las tribunas.

Para este encuentro, Soria no podrá contar con el defensor Marc Enoumbá, suspendido por acumulación de amarillas. En su lugar, se perfilan Mauricio Cabral, Miguel Becerra o Juan José González. En el lado positivo, Guilmar Centella se recuperó de una molestia física y podría estar a disposición, aunque su inclusión dependerá de la última evaluación médica.

La caravana celeste incluye 30 micros dispuestos por el club, sumados a los vehículos de la barra Los Chiflados, que prometen llenar el estadio. La intención es clara: empujar al equipo hacia un triunfo que apriete la lucha por el título.

Always Ready, por su parte, llega en gran momento y como uno de los rivales más consistentes del año. Segundo en la tabla, pelean mano a mano con The Strongest por el liderato.

El resultado puede cambiar el panorama en la parte alta: una victoria celeste recortará distancias y encenderá la pelea, mientras que un triunfo del cuadro alteño lo dejará con ventaja en la cima junto al conjunto atigrado de La Paz.

