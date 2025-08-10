TED La Paz alcanza el 80% de avance en preparación de maletas electorales para las elecciones generales

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz informó que alcanzó el 80% de avance en la preparación de las 9.099 maletas electorales que serán utilizadas en las elecciones generales del próximo 17 de agosto, bajo la observación de delegados de organizaciones políticas y misiones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante la socialización del procedimiento, el vicepresidente del TED La Paz, Franz Víctor Jiménez Vásquez, aseguró que el armado de las maletas se realiza cumpliendo estrictos protocolos de seguridad.

“Contamos con un circuito cerrado de vigilancia, cámaras de control y supervisión en las seis líneas de armado. La labor se efectúa con acompañamiento de la Policía Boliviana, delegados de organizaciones políticas y observadores internacionales, garantizando que el material llegue en condiciones óptimas y a tiempo a todos los rincones del departamento”, explicó.

Las 9.099 maletas corresponden al número total de mesas de sufragio habilitadas en el departamento, distribuidas en 1.285 recintos electorales de 87 municipios y 14 circunscripciones, donde deberán acudir 2.047.825 ciudadanos habilitados para votar.

Cada maleta contiene cinco tipos de insumos esenciales: documentos, papeletas, útiles electorales, material de capacitación y mamparas de cartón para el área reservada. Incluyen, entre otros elementos, el acta de escrutinio, listas de electores habilitados e inhabilitados, papeletas de sufragio, material para jurados, bolígrafos, tinta, instructivos, afiches y ánforas.

La distribución se iniciará el 13 de agosto, comenzando por las regiones rurales más alejadas, como Esperanza del Madidi y Puerto Aranoa, mediante un sistema de cadena de custodia que contempla escolta policial o militar y rastreo GPS en los medios de transporte —aéreo, terrestre o fluvial— utilizados para el traslado.

Jiménez remarcó que la operación busca garantizar transparencia y eficiencia. “Desde el TED La Paz queremos transmitir a la ciudadanía la seguridad de que hemos cumplido responsablemente con todos los requisitos técnicos y legales. Pueden tener la certeza de que su voto se reflejará fielmente en la elección de las autoridades que dirigirán Bolivia”, afirmó.

