El Alto: Tuto llega a su cierre de campaña en un camión cisterna

El candidato por Alianza Libre, Jorge ‘Tuto’ Quiroga realizó su cierre de campaña en la ciudad de El Alto, este sábado, ante cientos de simpatizantes. El candidato presidencial llegó arriba de un camión cisterna como una demostración de que en su gestión no habrá escasez de diésel y gasolina.

“Estoy entrando en una cisterna, simbólicamente mostrando que con nosotros habrá estabilidad, no habrá cola de diésel y gasolina y va a volver el combustible, se va a acabar la inflación y podrás ir al mercado sin angustias”, aseguró Tuto.

El candidato indicó que tiene una apretada agenda debido a los cierres de campaña, es así que explicó que este domingo se realizaría el cierre en Tarija y Trinidad.

En el encuentro con sus simpatizantes, Tuto Quiroga prometió convertir a la ciudad alteña en una Zona Franca Industrial, Comercial y Tecnológica, además indicó que se fomentará la fabricación y comercialización de las baterías de litio con sello boliviano.

