TEMAS DE HOY:
Menor cae de un mirador Policia abusador Motociclista cae al barranco

19ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

El Alto: Tuto llega a su cierre de campaña en un camión cisterna

Este domingo se realizaría el cierre de campaña de Alianza Libre en Tarija y Trinidad.

Naira Menacho

09/08/2025 21:59

Foto: Red Uno.
El Alto, La Paz

Escuchar esta nota

El candidato por Alianza Libre, Jorge ‘Tuto’ Quiroga realizó su cierre de campaña en la ciudad de El Alto, este sábado, ante cientos de simpatizantes. El candidato presidencial llegó arriba de un camión cisterna como una demostración de que en su gestión no habrá escasez de diésel y gasolina.

“Estoy entrando en una cisterna, simbólicamente mostrando que con nosotros habrá estabilidad, no habrá cola de diésel y gasolina y va a volver el combustible, se va a acabar la inflación y podrás ir al mercado sin angustias”, aseguró Tuto.

El candidato indicó que tiene una apretada agenda debido a los cierres de campaña, es así que explicó que este domingo se realizaría el cierre en Tarija y Trinidad.

En el encuentro con sus simpatizantes, Tuto Quiroga prometió convertir a la ciudad alteña en una Zona Franca Industrial, Comercial y Tecnológica, además indicó que se fomentará la fabricación y comercialización de las baterías de litio con sello boliviano.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD