“Pidieron salud y bendiciones”; Bailarines llegaron de rodillas a los pies de la virgen de Urkupiña

De rodillas y con lagrimas en los ojos, fue así como miles de bailarines llegaron hasta los pies de la virgen de Urkupiña en el templo San Ildefonso del municipio de Quillacollo, Cochabamba.

Los danzarines recorrieron al menos cuatro kilómetros al participar de la Entrada Folclórica que inició a media mañana de este sábado 9 de agosto.

“Le vengo a agradecer la salud de mi familia y le pido bendiciones”, decía una de las bailarinas a su llegada al templo.

“Agradezco y pido por la salud eterna que me da, además de la tranquilidad, son tantas cosas”, expresa otro de los fraternos.

Fueron más de 75 las fraternidades que formaron parte de esta importante muestra de fe y devoción, el paso de los bailarines se extendió hasta la madrugada de este domingo, además, miles de feligreses permanecieron durante la demostración coreográfica de los danzarines.

Para este domingo, esta previsto el segundo día de fiesta, la Misa Central y una nueva entrada de bailarines, ya para el lunes se espera el desarrollo de la caminata o peregrinación hasta el cerro de Cota.

