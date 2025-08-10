Evo Morales ratifica campaña por el voto nulo y anuncia cierre en Sipe Sipe

Morales anunció que su cierre de campaña por el voto nulo se realizará este miércoles en el municipio de Sipe Sipe, en el departamento de Cochabamba.
10/08/2025 10:29
El expresidente Evo Morales afirmó este domingo que no existe ni existirá acuerdo político con ningún partido, y que su posición en las elecciones será promover el voto nulo como forma de protesta ciudadana.
“No hay acuerdo con ningún partido y no va a haber acuerdo con ningún partido. ¿Qué es voto nulo? Es democrático, es una protesta frente a que el pueblo no tiene candidatos”, manifestó Morales durante su programa dominical.
El exmandatario aseguró que “la única sorpresa” de los próximos comicios será que varias organizaciones políticas perderán su personería jurídica por no alcanzar el 3% de la votación.
En este contexto, Morales anunció que su cierre de campaña por el voto nulo se realizará este miércoles en el municipio de Sipe Sipe, en el departamento de Cochabamba.
Asimismo, criticó que los actuales candidatos “no tienen propuestas” y adelantó que analiza invitarlos a un debate en el trópico cochabambino para confrontar ideas.
